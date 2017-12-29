البنتاغون: نستعد لإرسال دبلوماسيين أمريكيين إلى سوريا للمساعدة في إزالة الألغام!

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أنه يتوقع زيادة عدد الدبلوماسيين والعاملين الأمريكيين في سوريا مع اقتراب نهاية المعركة ضد "داعش" وبدء التركيز على إعادة الإعمار.

وقال ماتيس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "ما سنقوم به هو التحول مما أسمّيه بنهج الهجوم والسيطرة على الأراضي إلى إحلال الاستقرار... وسترون مزيدا من الدبلوماسيين الأمريكيين على الأرض".

وأضاف ماتيس، حسب ما نقلته وكالة "رويترز": "عندما تستقدم مزيدا من الدبلوماسيين فإنهم سيعملون لإعادة المبدئية للخدمات وإحضار المتعاقدين".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن "هناك أموالا دولية ينبغي إدارتها بحيث تثمر عن شيء ولكي لا ينتهي بها الأمر في جيوب الأشخاص الخطأ".

وذكر ماتيس، وفق الوكالة، أن "المتعاقدين والدبلوماسيين سيعملون على تدريب القوات المحلية على إزالة العبوات الناسفة بدائية الصنع والسيطرة على الأراضي لضمان عدم عودة داعش".

واعتبر رئيس البنتاغون أن "هذا يمثل محاولة للتوجه نحو وضع طبيعي وهذا يستلزم الكثير من الدعم".

وردا على سؤال إن كانت قوات الحكومة السورية قد تتحرك لتعطيل الخطط الأمريكية أجاب ماتيس: "سيكون هذا خطأ على الأرجح".

ولم يوضح ماتيس عدد الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيخدمون في سوريا ومتى سيذهبون هناك.

يذكر أن الولايات المتحدة جمدت العلاقات مع سوريا بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ 6 سنوات.

وقد نشر البنتاغون خلال العامين الماضيين نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا بذريعة محاربة تنظيم "داعش"، وذلك في خطوة اتخذت دون أي دعوة أو موافقة من قبل الحكومة السورية.

ومن المرجح أن تثير تصريحات ماتيس غضب الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي سبق ووصف القوات الأمريكية بأنها احتلال، مؤكدا أن ووجودها غير مشروع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة هي الأولى، التي يقول فيها ماتيس إنه ستكون هناك زيادة في عدد الدبلوماسيين في المناطق التي جرت استعادتها من قبل "داعش".

المصدر: رويترز

رفعت سليمان