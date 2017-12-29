القوات المسلحة الإيرانية تحذر من "الفتنة"

دعا رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى "الوحدة في الحقبة الحالية المحفوفة بالفتن المعقدة".

وقال باقري بمناسبة ذكرى الاحتجاجات التي تلت فوز احمدي نجاد بانتخابات 2009 إن "القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح في أن يتحقق حلم دول الاستكبار المشؤوم والشرير لاضعاف والاطاحة بنظام الثورة الإسلامية في إيران".

أفادت وسائل إعلام باستمرار الاحتجاجات في إيران التي انطلقت من مدينة مشهد أمس الخميس احتجاجا على السياسات الداخلية والخارجية لتمتد اليوم وتطال مدنا وبلدات أخرى، رغم تحذيرات السلطات.

وقال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن "فتنة 2009 مدعومة من اقطاب نظام الهيمنة والصهيونية وخيانة وحماقة قادة الفتنة ووضعت دروسا وعبرها أمام الشعب الإيراني للأبد للاستعانة بها في التصدي واحباط الفتن المستقبلية لاعداء الجمهورية الاسلامية".

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المصدر: وكالات

ادوارد سافين