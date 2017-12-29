اتساع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران (فيديو)

أفادت وسائل إعلام باستمرار الاحتجاجات في إيران التي انطلقت من مدينة مشهد أمس الخميس لتمتد اليوم وتطال مدنا وبلدات أخرى، رغم تحذيرات السلطات.

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وامتدت الاحتجاجات على سياسية الحكومة، اليوم الجمعة، إلى مدن إيرانية عدة، من بينها قم وقزوين وهمدان وبيرجند ورشت وأصفهان وكرمانشاه وشيراز ومناطق أخرى في المحافظة المركزية.

وتأتي احتجاجات اليوم امتدادا للتظاهرات التي شهدتها مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية وبلدات أخرى، أمس الخميس، حين خرج متظاهرون إلى شوارع المدينة مرددين هتافات منددة بالبطالة وغلاء الأسعار وحكومة الرئيس حسن روحاني، ومن أبرزها "الموت للديكتاتور" و"الموت لروحاني" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي في إيران".

واعتقلت القوات الأمنية 52 مشاركا في احتجاجات مشهد.

وحاولت قوات الشرطة تفرقة المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا