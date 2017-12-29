مجلة فرنسية لا تعترف بإسرائيل وكوريا الشمالية!

سحبت النسخة الأخيرة من مجلة "Youpi الفرنسية المخصصة للأطفال من المحلات، بعد اعتبارها إسرائيل وكوريا الشمالية "ليستا دولتين في الواقع".

وتضمنت منشورات المجلة "Youpi" لشهر يناير/كانون الثاني المقبل خريطة العالم، وجاء فيها: "نصنف هذه البلدان الـ197 دولة، مثل فرنسا وألمانيا والجزائر، وبلدان أخرى.. ولا تعترف جميع هذه الدول بدول مثل إسرائيل وكوريا الشمالية في الواقع".

وأثارت هذه العبارة انتقادات شديدة اللهجة من قبل إسرائيل والجالية اليهودية في فرنسا، وأعربت سفيرة تل أبيب لدى باريس إليزا بن نون عن صدمتها إزاء "تعليم الأطفال الأكاذيب التي لن تسفر إلا عن تأجيج معاداة السامية".

Choquée par ce mensonge enseigné à des enfants. Une telle réthorique ne peut qu'inciter à l'antisionisme, indissociable de l'#antisemitisme comme l'a rappelé le Président français @EmmanuelMacronpic.twitter.com/X0KBrGfknl — Aliza Bin Noun (@AlizaBinNoun) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

وقررت شركة "بايارد"، وهي الشركة الأم للمجلة، سحب نسختها الأخيرة من المحال، وذكرت في حسابها على "تويتر" أن العبارة المدوية كانت مجرد خطأ وإسرائيل هي دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجلة نفسها.

المصدر: إندبندنت

نادر عبد الرؤوف