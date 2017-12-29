على خلفية الاحتجاجات في إيران.. زعيمة المعارضة في المنفى تدعو لتوسيعها

حثت زعيمة المعارضة الإيرانية في المنفى، مريم رجوي، أمس الخميس، الإيرانيين على دعم الاحتجاجات وتوسيعها ضد حكومة البلاد.

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وحرضت رجوي في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، "جميع المواطنين الإيرانيين وخاصة الشباب، على دعم الانتفاضة لإسقاط نظام الملالي".

وادعت رجوي أن ثروات وعوائد البلد "تُستنزف للأجهزة العسكرية والأمنية من قبل قادة النظام".

أدعو جميع المواطنين لاسيما الشباب الإيرانيين القيام بدعم الانتفاضة الكبيرة في مدينة #مشهد. الحل الوحيد للخلاص من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية هو إسقاط نظام الملالي.#إيران — مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) 28 décembre 2017

وشهدت مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية وبلدات أخرى، أمس الخميس، تظاهرات منددة بسياسة الحكومة الداخلية والخارجية.

وحمل المتظاهرون لافتات منددة بالبطالة وغلاء الأسعار وحكومة الرئيس حسن روحاني، ورددوا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور"، و"الموت لروحاني" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي في إيران".

المصدر: وكالات

رُبى آغا