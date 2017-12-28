احتجاجات حاشدة في إيران على سياسة الحكومة الداخلية والخارجية (فيديو)

شهدت مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية وبلدات أخرى، اليوم الخميس، تظاهرات منددة بسياسة الحكومة الداخلية والخارجية.

وحمل المتظاهرون لافتات منددة بالبطالة وغلاء الأسعار وحكومة الرئيس حسن روحاني، ورددوا هتافات من بينها "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، و"الموت لروحاني" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي في إيران" بحسب وكالة "فرانس برس".

وكتب بيام برهيز رئيس تحرير "شبكة أخبار نظر" على حسابه في "تويتر": "من غير الواضح من هو الشخص أو الجماعة التي نظمت هذه الاحتجاجات، لكن معظم الشعارات موجهة ضد روحاني".

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية "إيسنا" شبه الرسمية عن محافظ مشهد، محمد رحيم نورزيان، قوله: "التظاهرة غير قانونية وبالرغم من ذلك فإن الشرطة واجهتها بكثير من التسامح".

وأكد محافظ مشهد أن الشرطة اعتقلت عددا من المشاركين في التظاهرات بتهمة "محاولة تخريب الممتلكات العامة".

من جانبه، أفاد مدير محكمة الثورة في مشهد، حسن حيدري، في حديث لوكالة "فارس" باعتقال 52 شخصا شاركوا في الاحتجاجات التي تخللتها مناوشات مع الشرطة.

وأكد حيدري أنه من حق المواطنين الاحتجاج، لكن إذا أراد البعض استغلال مشاعر الناس، فإن السلطات لن تتحلى بالصبر وسوف تتعامل معهم، مشيرا إلى أن احتجاجات مشهد لم تكن مرخصة.

وحاولت قوات الشرطة تفرقة المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية.

واتهمت السلطات الإيرانية المعتقلين بمحاولة ركوب موجة الاحتجاجات واستغلالها لأغراض معادية للدولة، إذ حمل بعض المتظاهرين شعارات تتهم السلطات باستغلال الدين وإذلال الشعب.

وشهدت مدن يزد عاصمة محافظة يزد وسط البلاد وشاهرود بمحافظة سمنان في الشمال وكاشمر بمحافظة خراسان رضاوي في شمال شرق إيران خروج تظاهرات مماثلة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن احتجاجات على البطالة نظمت هذا الأسبوع في أصفهان، ثالث أكبر مدن إيران، بعد طهران ومشهد.

وسبق أن حذر مسؤولون في أصفهان من تفاقم المشاكل المتعلقة بالبطالة، إذ إن أكثر من 27 ألف شخص أقيلوا خلال الأشهر التسعة الماضية جراء إغلاق مختلف الشركات.

Large protest in holy city of Mashad, NE #Iran today. people chant:

"You have used #Islam for your own benefit/ Made people's lives a misery" pic.twitter.com/Ocv8whOjr7 — Potkin Azarmehr (@potkazar) 28 декабря 2017 г.

Thousands of people protest in Mashhad city NE #Iran and other cities today.

Protesters chanting “death to Rouhani”, “death to dictator” “forget about Syria, think about us.” pic.twitter.com/ZztKwW9Iyu — Kirk (@kroslav) 28 декабря 2017 г.

Now: Thousands Rally in Mashhad (NE of #Iran) Protesting Poor Living Conditions shouting "You made Islam alive but you made people poor". Last week #Iran|ians started protesting regime because of poor living conditions in #Tehran. Now these protests have spread to other cities. pic.twitter.com/SLeM7emRks — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 28 декабря 2017 г.

الان /

تجمع در ميدان شهدا مشهد براي گراني و بيكاري

شعار : مرگ بر روحاني

نيروي انتظامي حمايت حمايت pic.twitter.com/e5wDTY09O7 — masi asghari (@zargar1982) 28 декабря 2017 г.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا