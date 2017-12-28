اعتقال منظم المعرض الذي شهد اغتيال السفير الروسي في تركيا

اعتقلت السلطات التركية منظم معرض الصور في أنقرة، حيث قتل السفير الروسي أندريه كارلوف في ديسمبر 2016.

أفادت بذلك وكالة نوفوستي نقلا عن صحيفة Yeni Safak، وذكرت أنه متهم بالتورط في جريمة قتل السفير.

وقالت الصحيفة إن المعتقل واسمه أوزكان علم بالتهمة أثناء الاستجواب، ونقل إلى مكتب المدعي العام في أنقرة. وفي وقت لاحق، قررت المحكمة اعتقال المنظم.

وكان هذا الشخص الخامس الذي يشتبه بتورطه في جريمة قتل السفير الروسي، وقبل ذلك اعتقلت الشرطة 3 من رجال الأمن السابقين ورئيس مجموعة النشر جورو ميديا (Guru Medya).

تجدر الإشارة إلى أن السفير كارلوف قتل في الـ19 ديسمبر 2016 أثناء إلقاء كلمة في حفل افتتاح معرض صور "روسيا من كالينينغراد إلى كامتشاتكا من خلال عيون رحالة ".

ونفذ جريمة اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف، عنصر سابق في الشرطة التركية اسمه مولود ألتينتاش وبعد ذلك قتلته الشرطة.

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المصدر: rg.ru

إدوارد سافين