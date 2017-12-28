 رد فعل بسرعة البرق حال دون كارثة!

أفاد موقع Newsflare على الإنترنت بأن مدرب طيران تمكن بأعجوبة وبراعة من تحويل مقود طائرة تدريب صغيرة كان على متنها ومنع بذلك اصطدامها بطائرة خاصة أخرى.

ووقع الحادث في بريطانيا في مارس الماضي ولكن فيديو الواقعة نشر اليوم فقط.

وقال أحد الطيارين وطلب عدم ذكر اسمه إنه كان ينفذ تحليقا تدريبيا في غرب مدينة إيستبورن في المجال الجوي غير الخاضع للرقابة.

وفي مرحلة ما، قام المدرب، الذي كان يرافق الطيار، بتحويل عجلة القيادة إلى اليمين بشكل سريع ومفاجئ جدا . وبعد ذلك بقليل اتضح للطيار سبب هذا التصرف وأدرك أنه كان ضروريا من أجل تجنب الاصطدام بطائرة نفاثة خاصة.

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وأكد الطيار أن كل ذلك استغرف بضع ثوان كانت كافية لتجنب هذه الكارثة الجوية بفضل سرعة رد فعل المدرب.

المصدر: قناة زفيزدا التلفزيونية

ادوارد سافين