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رئيس أوسيتيا الجنوبية: يجب أن نكون جزءا من الاتحاد الروسي

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رئيس أوسيتيا الجنوبية: يجب أن نكون جزءا من الاتحاد الروسي
osetiainfo.ru
أناتولى بيبيلوف رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية
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أعلن أناتولى بيبيلوف، رئيس أوسيتيا الجنوبية، أن الجمهورية يجب أن تكون ضمن قوام الاتحاد الروسي.

وقال بيبيلوف في تصريح صحفي: "أوسيتيا الجنوبية، يجب أن تكون جزءا من روسيا.. إنها وطننا التاريخي. نعيش خارج روسيا منذ 80 عاما، ولكن اليوم نحن أيضا في الحقيقة ضمن روسيا، لأن مواطنينا هم أيضا مواطنو الاتحاد الروسي، ويرتبط اقتصادنا بروسيا، وتمول الرواتب والبرامج من الميزانية الروسية".

وأكد أن قيادة أوسيتيا الجنوبية مستعدة لإجراء استفتاء في أي وقت.

وكانت روسيا اعترفت باستقلال جمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، بعد عدوان جورجيا على تسيخنفال في أغسطس/ آب 2008.

وقد ذكرت موسكو مرارا أن الاعتراف باستقلال الجمهوريتين يعكس الحقائق القائمة ولا يخضع للمراجعة.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين

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