سفير سوداني: اتفاقية "سواكن" لا تهدد الأمن العربي

كشفت السفارة السودانية لدى السعودية أن السودان لا يهدد الأمن العربي من خلال توقيعه على اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل ميناء "سواكن"

وأعرب المتحدث الإعلامي للسفارة المعتز أحمد إبراهيم لقناة "سي إن إن"، عن اعتراضه على تناول بعض وسائل الإعلام العربية للاتفاق السوداني التركي حول الجزيرة باعتباره إشارة إلى تبعية السودان لتركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الاثنين الماضي، خلال زيارته إلى السودان، عن توقيع 22 اتفاقية بين البلدين وأنهما تهدفان إلى رفع حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار أمريكي.

وقال أردوغان إنه طرح مشروع إعادة إعمار وترميم جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر ووافق الرئيس السوداني عمر البشير على ذلك.

المصدر: وكالات