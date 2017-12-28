ترامب: منذ تسلمت السلطة تقلصت مساحات سيطرة داعش 9 مرات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منذ توليه الرئاسة حتى الآن، تقلصت المساحات، التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا 9 مرات.

وكتب ترامب في تغريدة على موقعه في "تويتر": "منذ 21 يناير، يوم تسلمت السلطة، ما يقدر بـ 35 ألف مقاتل في تنظيم داعش، كانوا قد استولوا على نحو 45 ألف كيلومتر مربع، من مساحات سوريا والعراق. وحتى 21 ديسمبر، بحسب تقديرات العسكريين الأمريكيين، بقي حوالي ألف مقاتل، ويسيطرون على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع".

“On 1/20 - the day Trump was inaugurated - an estimated 35,000 ISIS fighters held approx 17,500 square miles of territory in both Iraq and Syria. As of 12/21, the U.S. military est the remaining 1,000 or so fighters occupy roughly 1,900 square miles..” @jamiejmcintyre@dcexaminerpic.twitter.com/OgYEuDgzD2 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أثناء زيارته قاعدة حميميم في سوريا بالبدء في سحب القوات الروسية، وذلك بعد أن تم القضاء على تنيظم "داعش".

وأعلن مسؤولون روس في وقت لاحق أن روسيا ستحافظ على تواجدها العسكري في قاعدتي حميميم وطرطوس.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي