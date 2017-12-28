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مسؤول بأكبر أحزاب المعارضة التركية: الخطوة بشأن جزيرة سواكن السودانية خاطئة!

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مسؤول بأكبر أحزاب المعارضة التركية: الخطوة بشأن جزيرة سواكن السودانية خاطئة!
yenisafak.com
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ذكر موقع "يني شفق" أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض تركي، أصيب بحالة من الانزعاج، بسبب حصول تركيا على " حق إدارة جزيرة سواكن السودانية".

وأفاد المصدر بأن أوزجور أوزيل، وهو نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري البرلمانية قد عبّر عن أول موقف حيال هذه القضية، مصرحا بأن "إقدام تركيا على هذه الخطوة كان خاطئا"، ولافتا أيضا إلى أن أنقرة أمامها "المزيد من العقبات إلى أن تحصل على تلك الجزيرة".

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ووصف الموقع الإخباري التركي جزيرة سواكن بأنها تقع "في واحدة من أهم البقاع الاستراتيجية في القارة السمراء"، وأن حصول تركيا على حق إدارة الجزيرة، كان "بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان".

وعقّب المصدر قائلا :" إن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر لصالح تركيا بطلب الرئيس أردوغان من نظيره السوداني عمر البشير، لتتولى أنقرة إعمار الجزيرة الواقعة في أكثر النقاط الاستراتيجية حيوية في إفريقيا".

المصدر: صحيفة "يني شفق" التركية

محمد الطاهر

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