اعتقال 38 شخصا للاشتباه بانتمائهم لداعش في تركيا

أفادت وكالة الأناضول التركية أن قوات الأمن التركية اعتقلت 38 شخصا، اليوم الخميس، في ولاية بورصة شمال غرب البلاد للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

ونقلت الأناضول عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن بورصة نفذت عمليات مداهمة متزامنة في عدة مناطق من الولاية ضد أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم المذكور.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن أوقفت 38 شخصا خلال مداهمة منازلهم، مضيفة أن هناك بعض السوريين بين المشتبهين وأن قوات الأمن أجرت تفتيشا لمنازلهم. كما أوضحت أن المشتبه بهم اقتيدوا إلى مديرية الأمن لأخذ إفاداتهم.

المصدر: الأناضول

أولغا رودكوفسكايا