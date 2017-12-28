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بوتين: التفجير الذي وقع في سان بطرسبورغ أمس الأربعاء كان عملا إرهابيا

بالصور.. 5 قتلى و6 جرحى بانفجار في كابل

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بالصور.. 5 قتلى و6 جرحى بانفجار في كابل
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بانفجار هز مكتبا لوكالة أنباء "صوت أفغانستان" في غرب العاصمة كابل.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب سلسلة هجمات مماثلة، آخرها يوم الأحد الماضي، حيث قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص بهجوم انتحاري قرب مكتب تابع للمديرية الوطنية للأمن في كابول. وتبنى تنظيم "داعش" مسؤولية هذا الهجوم.

وجاء ذلك بعد أسبوع من إعلان التنظيم الإرهابي عن وقوفه وراء اعتداء آخر استهدف مركز تدريب تابعا للجهاز نفسه في كابل وانتهى بتصفية المهاجمين. وفي الشهر الماضي، تم استهداف محطة تلفزيونية خاصة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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