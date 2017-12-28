رئيس وزراء تركيا: محمد بن سلمان سيزور بلادنا قريبا!

نقلت وكالة أنباء الأناضول عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تأكيده أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيتوجه قريبا في زيارة إلى تركيا.

وأفاد المصدر أن هذا الإعلان جاء خلال تصريحات صحفية أدلى بها يلدريم أثناء زيارته الرسمية إلى الرياض، التي أكد أنها كانت مثمرة للغاية على الرغم من قصر مدتها.

إقرأ المزيد

وأشار يلدريم إلى أن "تركيا والسعودية دولتان محوريتان بالنسبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة على المدى البعيد"، مضيفا "لذا فإن العمل المشترك بينهما ضرورة من أجل السلام العالمي والإقليمي وليس بالنسبة لهما فحسب".

وأعلن رئيس الحكومة التركية أنه بحث مع المسؤولين السعوديين مسائل من بينها تطوير التجارة الثنائية بين البلدين بشكل أكبر، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية.

وقيم المسؤول التركي الرفيع عاليا تقارب وجهات نظر أنقرة والرياض، مشيرا إلى أن "وجهات نظرنا متطابقة بنسبة 90 بالمئة بشأن قضايا (المنطقة) وسبل حلها".

وأوضح يلدريم في تصريحاته أنه التقى خلال زيارته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان، وأنه عقد اجتماعين مع العاهل السعودي أحدهما ثنائي، والآخر على مستوى وفدي البلدين.

ولفت رئيس الوزراء التركي إلى أن لقاءاته في الرياض، تناولت بشكل خاص التطورات في العراق وسوريا وفلسطين وإسرائيل، والاضطرابات والحرب الداخلية في اليمن، وليبيا، إضافة إلى إيجاد السبل المناسبة لحلها.

وأكد يلدريم عدم وجود خلافات في وجهات النظر بين بلاده والسعودية، إلا أنه أقر بوجود "تباينات بسيطة فيما يتعلق بكيفية حل القضايا".

المصدر: الأناضول

محمد الطاهر