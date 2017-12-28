فنزويلا.. إصابة شخصين بانفجار ضخم في مصفاة نفط

أصيب شخصان، اليوم الخميس، بانفجار أحد أفران أكبر مجمع لتكرير النفط في فنزويلا خلال إعادة تشغيل إحدى وحداته.

وقال زعيم نقابي من أقرباء أحد المصابين، إن الانفجار وقع في وحدة معالجة النافتا في مصفاة كاردون، في شبه جزيرة باراغوانا، وأضاف أن المصابين تلقيا العلاج الطبي اللازم.

وذكر والد أحد العاملين المصابين أن ابنه في مرحلة التعافي بعد الحروق التي أصيب بها. والمجمع هو أكبر مركز تكرير في فنزويلا، وأحد أكبر المصافي في العالم، إذ تبلغ طاقته 955 ألف برميل يوميا.

غير أن نشاط المصفاة تأثر سلبا بالأعطال المستمرة وعدم توفر النفط الخام لتكريره.

المصدر: رويترز

رُبى آغا