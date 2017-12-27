خبير تركي: أردوغان ينتهك سيادة مصر

قال جواد كوك، مستشار معهد الدراسات الاستراتيجية التركي، إن الحكومة التركية تتحرك وفق الأيدولوجية الدينية والطائفية وليس الوطنية.

وأشار جواد كوك إلى أن الانفتاح التركي بشكل "العثمانيين الجدد" ليس مقبولا داخل تركيا.

وتابع:"الاتفاقية السودانية التركية فيما يتعلق بالوجود العسكري التركي بجزيرة "سواكن" السودانية بحجة مكافحة الإرهاب يزعج دول جوار السودان وأولها مصر، وهذا أمر غير جيد خاصة أننا نريد أن تكون علاقتنا مع القاهرة جيدة، بعد أن أدت أيدولوجية وأفكار رجب طيب أردوغان السلبية، إلى إضعاف العلاقات مع مصر.

وأضاف كوك خلال اتصال هاتفي من اسطنبول ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية "cbc"، أن المنطقة العربية في حاجة إلى هدوء وليس تأجيج الصراعات، وتابع: "الدولة المصرية مهمة جداً جداً للمنطقة العربية وبدونها لا يمكن التفكير في المنطقة، ولهذا السبب اعتبر هذه الاتفاقية انتهاكا لسيادة مصر في المنطقة وليست مقبولة من جانبنا".

المصدر: "اليوم السابع"