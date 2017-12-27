خبير عسكري: السودان وتركيا قامتا بعمل عدائي ضد مصر

قال اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إن قرار السودان بمنح تركيا إدارة جزيرة سواكن "مفاجئ جدا".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الثلاثاء، أن "هناك اتجاها عدائيا من تركيا تجاه مصر، وجزيرة سواكن تقع ضمن دوائر الأمن القومي المصري، ومنح تركيا إدارة سواكن يعد عملا عدائيا ضد الأمن المصري".

وتابع أن "الجزيرة كانت قاعدة للدولة العثمانية للهجوم على اليمن، وقريبة جدا منا، والبشير عندما تكون لديه مشاكل داخلية، كان يتورط في مشاكل خارجية لمحاولة تجميع الشعب حوله"، مؤكدا أن "قرار البشير عمل عدائي صريح لمصر".

المصدر: "المصري اليوم"