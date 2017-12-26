مصر.. حكم بالسجن 3 سنوات على بريطانية في قضية "مسكنات"

أصدرت محكمة في مصر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مواطنة بريطانية عثر في حقيبتها على حبات مسكن ألم محظور في البلاد.

ونقلت صحيفة "غارديان" عن أفراد للعائلة البريطانية المدانة لورا بلامير قولهم إن محامي الامرأة قدم طعنا فور النطق بالحكم، مضيفين أن العائلة تحاول الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ما حصل في قاعة المحكمة.

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تجدر الإشارة إلى أن لورا بلامير، موظفة في متجر وتبلغ من العمر 33 عاما، اعتقلت في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم عند وصولها إلى مصر بعد عثور ضباط الجمارك في حقيبتها على قرابة 300 حبة لمسكن الألم "ترامادول"، أي عقار مسموح به في بريطانيا لكنه يعتبر بين الأدوية المحظورة في مصر.

وقالت المرأة، حسب "غارديان"، إنها نقلت هذه الحبوب لصديقها المصري المقيم في الغردقة والذي يعاني من آلام الظهر، لكن تهريب هذا الدواء إلى البلاد يعتبر جريمة جنائية في مصر قد تصل العقوبة عليها إلى السجن لمدة 25 عاما.

المصدر: غارديان

نادر عبد الرؤوف