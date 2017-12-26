بوتين يعزي دوتيرتي

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره الفلبيني رودريغو دوتيرتي، إزاء التداعيات المأساوية لإعصار تيمبين، والحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة دافاو.

وأعلن المكتب الإعلامي للكرملين اليوم الثلاثاء، أن زعيم البلاد بعث اليوم ببرقية إلى الرئيس الفلبيني، قدم فيها تعازيه العميقة في وقوع الخسائر البشرية الكبيرة والدمار الملحوظ الذي ألحقه إعصار فينتا (اسم آخر لإعصار تيمبين) بالإضافة إلى الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمسقط رأس دوتيرتي وأودى بأرواح أكثر من 30 شخصا.

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وأعرب الرئيس الروسي عن تضامنه مع أسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى أن هذه الأحداث الدراماتيكية وقعت قبيل عيد الميلاد.

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تجدر الإشارة إلى أن قائمة المفقودين جراء إعصار تيمبين الذي اجتاح الفلبين أواخر الأسبوع المنصرم تضم ما بين 200 و230 اسما حسب مصادر مختلفة.

المصدر: إنترفاكس

نادر عبد الرؤوف