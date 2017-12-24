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مقتل 37 شخصا بحريق ضخم في مسقط رأس دوتيرتي

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أعلن نائب رئيس بلدية دافاو في جنوب الفلبين، اليوم الأحد، أن السلطات المحلية ترجح مقتل 37 شخصا، بحريق هائل شب في مركز تسوق بالمدينة، التي يتحدر منها رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي.

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وكتب باولو دوتيرتي وهو نجل الرئيس، على صفحته في موقع "فيسبوك" إن المسؤول عن جهاز حماية المدنية في دافاو، قال إن فرص هؤلاء الأشخاص الـ37 في أن يكونوا قد نجوا من الحريق "معدومة".

واندلع الحريق، صباح أمس السبت، في مركز تسوق "نيو سيتي" المؤلف من 4 طبقات، مما أدى إلى احتجاز أشخاص كثيرين بداخله ولاسيما في مركز الاتصالات الواقع في الطابق الأخير، بحسب ما أعلن الضابط في شرطة المدينة رالف كانوي.

وأضاف الضابط أن الحريق كان لا يزال مستعرا قبيل طلوع فجر الأحد.

 وقبل توليه الرئاسة، شغل دوتيرتي منصب رئيس بلدية دافاو، طيلة عقدين من الزمن، وهو ما زال يقطن في المدينة، التي تعتبر كبرى مدن جنوب الفلبين، وتبعد حوالى ألف كلم عن العاصمة مانيلا.

دوتيري يواسي أهالي الضحايا المحاصرين في المركز التجاري الذي اندلع فيه الحريق
دوتيري يواسي أهالي الضحايا المحاصرين في المركز التجاري الذي اندلع فيه الحريق

دوتيري يواسي أهالي الضحايا المحاصرين في المركز التجاري الذي اندلع فيه الحريق
دوتيري يواسي أهالي الضحايا المحاصرين في المركز التجاري الذي اندلع فيه الحريق

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا

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