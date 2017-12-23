الفلبين.. حصيلة ضحايا عاصفة "تيمبن" تقترب من 200 قتيل

لقي حوالي 200 شخص حتفهم وشرد 70 ألفا في الفلبين جراء عاصفة "تيمبن" الاستوائية التي تجتاح جنوب البلاد، وخاصة جزيرة مينداناو، منذ يوم الجمعة.

وأعلنت السلطات الفلبينية، اليوم السبت، أن العاصفة أودت بحياة 182 شخصا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 153 مفقودا.

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وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن العاصفة خلفت 70 ألف مشرَّد، حصل 50 ألف منهم على مأوى في مراكز خاصة بالنازحين.

وبحسب السلطات فإن معظم الجثث انتشلت، اليوم السبت، من مياه نهر سالوغ في جزيرة مينداناو، حيث تسببت العاصفة بفيضانات وانزلاقات طينية.

وأفادت الشرطة بأن رجلا قتله تمساح غربي الأرخبيل، أثناء قيامه بإحكام ربط قاربه تحسبا لاقتراب العاصفة.

وأضافت الشرطة أن 19 شخصا لقوا مصرعهم في قرية دالاما الجبلية بالقرب من مدينة توبود، حيث فاض نهر محلي عن مجراه وذهب بمعظم البيوت.

يذكر أن حوالي 20 من العواصف والأعاصير تضرب الفلبين سنويا، إلا أن جزيرة مينداناو الكبيرة، التي يقطن فيها نحو 20 مليون شخص، عادة ما تسلم من قسوتها.

المصدر:أ ف ب

قدري يوسف