توقيف أكثر من 100 شخص في تركيا

تمكنت الأجهزة الأمنية التركية من إلقاء القبض على 112 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الأسبوع الماضي، بسحب مصادر إعلامية تركية.

وأوضحت المصادر أن وحدات مكافحة الإرهاب التركية نفذت 3 عمليات أمنية طالت 9 أحياء في إسطنبول، ما أسفر عن إلقاء القبض على 69 شخصا، بينهم زوجان من فرنسا.

وأضافت المصادر أن حملت الاعتقالات شملت كذلك محافظات إزمير وبورصة وقهرمان مرعش وإسكي شهر.

وبحسب المصادر فإن 300 شخص ذهبوا ضحية للهجمات الإرهابية التي شنها مسلحو "داعش".

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين