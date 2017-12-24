فرح يتحول إلى حداد.. مصرع 11 وصيفة لعروس نيجيرية

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن 11 وصيفة عروس نيجيرية، لقين مصرعهن بحادث سير في مدينة كانو النيجيرية شمالي غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة كانو كبير إبراهيم داورا: "الحادث وقع مساء أمس السبت، بعدما فقد السائق السيطرة على السيارة التي كانت تقل وصيفات العروس، واصطدمت بحاجز وتحطمت".

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وأكد داورا أن 8 من وصيفات العروس لقين مصرعهن على الفور في مكان الحادث، بينما توفيت الـ3 الأخريات في المستشفى متأثرات بجروحهن".

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان