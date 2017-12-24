فرح يتحول إلى حداد.. مصرع 11 وصيفة لعروس نيجيرية
AFP
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أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن 11 وصيفة عروس نيجيرية، لقين مصرعهن بحادث سير في مدينة كانو النيجيرية شمالي غرب البلاد.
وقال المتحدث باسم شرطة كانو كبير إبراهيم داورا: "الحادث وقع مساء أمس السبت، بعدما فقد السائق السيطرة على السيارة التي كانت تقل وصيفات العروس، واصطدمت بحاجز وتحطمت".
11 women conveying bride confirmed dead in Kano auto crash https://t.co/zaYwzdpG7N#News#Nigeriapic.twitter.com/niIP3CGDfV— P.M. NEWS (@pmnewsnigeria) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧
وأكد داورا أن 8 من وصيفات العروس لقين مصرعهن على الفور في مكان الحادث، بينما توفيت الـ3 الأخريات في المستشفى متأثرات بجروحهن".
المصدر: نوفوستي
أحمد باديان
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