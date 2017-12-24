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فرح يتحول إلى حداد.. مصرع 11 وصيفة لعروس نيجيرية

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فرح يتحول إلى حداد.. مصرع 11 وصيفة لعروس نيجيرية
AFP
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن 11 وصيفة عروس نيجيرية، لقين مصرعهن بحادث سير في مدينة كانو النيجيرية شمالي غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة كانو كبير إبراهيم داورا: "الحادث وقع مساء أمس السبت، بعدما فقد السائق السيطرة على السيارة التي كانت تقل وصيفات العروس، واصطدمت بحاجز وتحطمت".

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وأكد داورا أن 8 من وصيفات العروس لقين مصرعهن على الفور في مكان الحادث، بينما توفيت الـ3 الأخريات في المستشفى متأثرات بجروحهن".

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان

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