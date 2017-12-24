رئيسة ليتوانيا تتراجع: مستعدون للتعاون مع روسيا بدون شروط

أعربت رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكيتيه عن استعدادها للتعاون مع السلطات الروسية دون شروط مسبقة.

وذلك في تغيير مفاجئ لموقفها السلبي حول كل ما يتعلق بموسكو الذي ساد في السنوات الأخيرة.

ونقل موقع 15min.lt عن غريبوسكيتيه قولها: " كل شيء قابل للتغيّر والوضع الجيوسياسي تغير. تجب المحافظة دائما على الاستعداد لكي يكون المرء منفتحا للتغيرات وإذا لزم الأمر يجب أن يبدل موقفه بدون التخلي عن القيم".

وشددت رئيسة جمهورية ليتوانيا وهي من الدول الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي على أنها ستواصل حث السلطات الروسية على التخلي عن الأراضي التي زعمت أنها محتلة، وكذلك واصلت اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات الدول الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيسة غريبوسكيتيه كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي أنها تلقت من نظيرها الروسي فلاديمير بوتين قائمة مطالب يجب تنفيذها لتطبيع العلاقات مع روسيا.

وزعمت أنه من بين هذه المطالب عدم بناء محطة كهروذرية، وضرورة التعاون مع موسكو، ولكن الكرملين دحض ادعاءات غريبوسكيتيه رئيسة ليتوانيا.

إقرأ المزيد

المصدر: kp.ru

إدوارد سافين