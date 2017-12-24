سنودن يقدم تطبيقا للحماية من رقابة المخابرات

قدم موظف الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن تطبيقا صمم للتتبع والتقصي الخفي، باستخدام ميكروفون وكاميرا الهاتف الذكي.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عنه القول، إن برنامج Haven للأجهزة على منصة أندرويد مخصص للمدافعين عن حقوق الإنسان والفئات الأخرى من الأشخاص المعرضين للخطر.

ويستخدم التطبيق أجهزة الاستشعار في الهاتف الذكي لتسجيل التغييرات في مكان وجود الجهاز. ويسمح البرنامج لمستخدمه بمعرفة دخول أي متسلل إلى المكان.

وفي سبتمبر من العام الماضي، دعا سنودن إلى "إزالة وعدم استخدام" المسنجر الجديد المقدم من جانب Google Allo.

وذكر سنودن أن هذا التطبيق يقوم بتسجيل كل رسالة تم إرسالها، ويقدم كل البيانات عن المستخدم إذا طلبتها الهيئات والأجهزة الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن إدوارد سنودن هو موظف سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة الأمن القومي الأمريكية.

وفي أوائل يونيو 2013، سلم إلى صحيفتي الغارديان وواشنطن بوست معلومات سرية حول وجود مراقبة كاملة من جانب أجهزة الاستخبارات الأمريكية على الاتصالات المعلوماتية والاتصالات بين مواطني العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. وفي أغسطس 2013، حصل سنودن على لجوء مؤقت في روسيا.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين