ماكرون: مستعدون لتكثيف محاربة الإرهاب في الساحل الإفريقي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانوي ماركون استعداده لتكثيف محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي في إطار عملية "برخان" المشتركة مع مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.

وقال ماكرون الذي يزور النيجر حاليا، للصحفين اليوم السبت، إن ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الساحل لا يزال أمرا مهما للغاية، إذ إن "القتال (ضد الإرهاب) لم يحسم بعد، وفرنسا جاهزة لتعزيز التزاماتها في المنطقة، لأن محاربة الإرهاب في الساحل مهمة ذات أولوية".

واستلمت عملية "برخان" المشعل عن عمليتي "سرفال" و"إيبرفييه"، في كل من مالي وتشاد، في أغسطس/آب 2014، بهدف تطهير منطقة الساحل الممتدة من ليبيا شرقا إلى غينيا بيساو شرقا، من الجماعات المتشددة. وتضم العملية حاليا نحو 4 آلاف عسكري.

وتعتبر القاعدة العسكرية الفرنسية في مدينة غاو شمال مالي مركزا لعمليات "برخان".

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا