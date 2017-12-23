رئيس كتالونيا المقال يدرس العودة إلى الإقليم

يدرس رئيس كاتالونيا المقال كاريس بوتشيمون العودة إلى الإقليم رغم المخاطر، وذلك بعد فوز معسكره الداعي لاستقلال كتالونيا في الانتخابات.

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وقال أحد محاميه في تصريح لإذاعة كاتالونيا: "تجب معرفة إن كان الأمر يستحق العناء، وإن كان بامكانه أن يقدم ما هو أكثر داخل البلاد منه خارجها، وبديهي أنه إذا أتى وسجن فإن ذلك سيؤدي إلى (..) نزاع سياسي كبير".

وكان بوتشيمون أكد مرارا رغبته في إعادة الحكومة التي أقالتها مدريد لكن لا يبدو الأمر ممكنا بسبب اعتقال عدد من أعضائها بتهمة "التمرد" و"العصيان" في حين اختار آخرون المنفى.

وأكدت المسؤولة في الحزب أن فوز دعاة استقلال كاتالونيا بـ 47% من الأصوات وغالبية مطلقة في البرلمان، هو نصر للأحزاب الاستقلالية "كافة" والتي يتعين عليها أن تتحاور لتشكيل حكومة في برشلونة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حذر من أن الحكومة الكاتالونية الجديدة ستكون "تحت سلطة القانون" في تلميح إلى أنه لن يتردد في استخدام المادة 155 من الدستور مجددا والتي كان لجأ إليها للمرة الأولى في الـ27 تشرين الأول/أكتوبر 2017، لفرض الوصاية على كاتالونيا وحل برلمانها إثر إعلانه الاستقلال.

المصدر: أ ف ب

نادر همامي