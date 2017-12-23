مصرع 30 شخصا نتيجة سقوط حافلة في أحد أنهار الهند

قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 15 آخرون بجروح خطيرة، نتيجة سقوط حافلة كانت تقل 50 شخصا، في نهر باناس شمالي الهند اليوم.

وذكرت الشرطة المحلية أن الحادث وقع في منطقة ساواي مادهوبور في ولاية راجاستان. وأشارت إلى أن السائق لم يتمكن من السيطرة على الحافلة عند عبوره الجسر بسبب السرعة الزائدة.

وقالت الشرطة إنه يجري انتشال جثث القتلى، وجرى نقل الجرحى إلى مستشفى قريب، بما في ذلك 12 شخصا على الأقل في حالة حرجة.

وتشهد الهند بين الحين والآخر حوادث من هذا القبيل بسبب طيش وتهور بعض السائقين والحالة الفنية السيئة لوسائط النقل والازدحام الشديد ونقل أعداد كبيرة من الركاب تزيد عن الحد المسموح به.

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المصدر: وكالات

ادوارد سافين