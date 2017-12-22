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الأمريكية هنرييتا فور على رأس منظمة يونيسف

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الأمريكية هنرييتا فور على رأس منظمة يونيسف
Reuters Denis Balibouse
مكتب اليونيسيف في العاصمة السويسرية جنيف
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أعلنت الأمم المتحدة عن تعيين الأمريكية هنيرييتا فور، التي كانت أول سيدة تدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (يو أس إيد)، على رأس منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وستخلف فور (69 عاما) أنتوني لايك، الذي شغل المنصب منذ العام 2010.

ولدى إعلان تعيين لايك، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن "فور عملت في القطاعين الخاص والعام في الولايات المتحدة، وفي منظمات غير حكومية على مدى العقود الأربعة الماضية".

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وإضافة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تولت هنرييتا فور شؤون المساعدات الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتشغل حاليا منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة "هولسمان إنترناشونال"، وهي مجموعة صناعية ومالية.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعهد لدى توليه منصبه مطلع السنة الجارية، بتعزيز حضور النساء في مواقع المسؤولية في الأمم المتحدة، علما أن ربع مناصب الأمم المتحدة تشغلها النساء.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي

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