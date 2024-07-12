أفادت بذلك كلارا دي ميلو، عضو البرلمان الأوروبي عن كتلة Renew، وقالت في مؤتمر صحفي سبق الجلسة العامة في بروكسل: "كما لاحظتم، أوربان ليس على جدول أعمال الأسبوع المقبل. كان الجميع شهودا على تصرفاته بعد انتقال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى هنغاريا. إنه لا يحترم دور وقواعد كيفية عمل الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب لم تتم دعوته إلى هذه الجلسة العامة".

جرت العادة، أن يتحدث زعيم الدولة الذي يتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، من أجل تقديم برنامج الرئاسة.

وفي وقت سابق، قالت المفوضية الأوروبية إن الرحلة التقليدية للمفوضين الأوروبيين إلى عاصمة الدولة التي ترأس الاتحاد، باتت موضع تساؤل أيضا بعد زيارة أوربان إلى موسكو.

في 5 يوليو وصل أوربان إلى موسكو على رأس وفد، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.

وتسببت هذه الزيارة إلى موسكو، بتعرض أوربان لموجة انتقادات حادة من مؤيدي نظام كييف والداعين لاستمرار تزويده بالأسلحة والمساعدات الأخرى.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن أوربان أظهر إرادته السياسية للحوار، وتعتبر موسكو ذلك إيجابيا ومفيدا للغاية.

المصدر: RT