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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 07:21 GMT

    أوربان ينقل "خبرا سارا" عن ترامب بشأن أوكرانيا

    قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إنه عقد اجتماعه الخامس مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في إطار مبادرته للسلام بشأن أوكرانيا.

    أوربان ينقل "خبرا سارا" عن ترامب بشأن أوكرانيا
    Sputnik

    وأشار أوربان إلى أن ترامب أكد له أنه "سيحل" القضية الأوكرانية، ووصف ذلك بـ"الأخبار الجيدة".

    وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري: "أجريت محادثات مع الرئيس ترامب حول السلام. والخبر السار اليوم هو تأكيده أنه سيحل هذه القضية".

    ونشر رئيس الوزراء الهنغاري كذلك، لقطات من الاجتماع الذي تم في منتجع ترامب في مارالاغو بعد قمة الناتو في واشنطن، وكتب معلقا عليها "مهمة السلام 5.0 مارالاغو".

    في مارس الماضي، التقى أوربان مع ترامب في مارالاغو وقال إن الأخير وعد بعدم تقديم أموال لأوكرانيا إذا أصبح رئيسا مرة أخرى، وبدون الولايات المتحدة لن تتمكن أوروبا من تمويل الصراع وسينتهي.

    في 5 يوليو وصل أوربان إلى موسكو على رأس وفد، وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام التي بدأت بزيارة كييف في الثاني من يوليو.

    وقال رئيس الوزراء الهنغاري، إنه يعتزم عقد عدة اجتماعات مماثلة غير متوقعة قريبا. وفي يوم الاثنين الماضي، زار بكين حيث شدد على أن بلاده تعارض المواجهة مع الصين وتؤيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين.

    وبعد بكين، توجه أوربان إلى واشنطن لحضور قمة الناتو، التي التقى على هامشها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

    من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن أوربان أظهر إرادته السياسية للحوار، وتعتبر موسكو ذلك إيجابيا ومفيدا للغاية.

    المصدر: RT

     

     

     

     

     

     

     

     

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