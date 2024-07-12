وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "يصر رئيس الوزراء على بقاء "ممر فيلادلفيا" تحت سيطرة إسرائيل، وتم شرح ذلك لممثلي الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتم إبلاغ مجلس الوزراء بذلك الليلة الماضية".

إقرأ المزيد مكتب نتنياهو يعلن عن جولة مفاوضات إسرائيلية مصرية جديدة بشأن ترتيبات معبر رفح ومحور فيلادلفيا

وأضاف أن "خبر وكالة رويترز بأن إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من "ممر فيلادلفيا" هو زائف".

ويقوم الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس "الشاباك" رونين بار بزيارة إلى القاهرة مساء اليوم لموصلة المحادثات الرامية للتوصل إلى تفاهمات أمنية تتعلق بمعبر رفح ومحور فيلادلفيا، الترتيبات المتعلقة بمعبر رفح ومحور فيلادلفيا ليست جزءا من الاتفاق، وإنما تفاهمات مصرية إسرائيلية أمريكية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول مشارك في المفاوضات قوله إن "الفرصة الحالية للتوصل إلى صفقة تبادل قد لا تتكرر"، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الأطراف المعنية ستحاول تلخيص القضايا التي تم إحراز تقدم فيها وحل أكبر عدد ممكن من الخلافات".

المصدر: نوفوستي