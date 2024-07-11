ويقوم الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس "الشاباك" رونين بار بزيارة إلى القاهرة مساء اليوم لموصلة المحادثات الرامية للتوصل إلى تفاهمات أمنية تتعلق بمعبر رفح ومحور فيلادلفيا، الترتيبات المتعلقة بمعبر رفح ومحور فيلادلفيا ليست جزءا من الاتفاق، وإنما تفاهمات مصرية إسرائيلية أمريكية.

إقرأ المزيد حماس: الوسطاء لم يبلغونا بأي جديد بشأن مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "الوفد المفاوض عاد الليلة الماضية من العاصمة القطرية الدوحة بعد اجتماع رباعي للوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل)".

وأضاف المكتب أنه تم خلال الاجتماع "بحث بنود الصفقة الخاصة بإعادة الرهائن وسبل تنفيذ الخطوط العريضة لها مع ضمان كافة أهداف الحرب، وعقب عودته، عقد نتنياهو اجتماعات مع فريق التفاوض".

وأشار البيان إلى أنه "من المقرر أن يغادر وفد برئاسة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مع ممثلين عن الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة مساء اليوم لمواصلة المحادثات".

وتتواصل المباحثات المصرية الإسرائيلية في القاهرة بشأن شروط إعادة فتح معبر رفح وكذلك بخصوص محور فيلادلفيا، والتي كانت قد انطلقت الثلاثاء بمشاركة أمريكية، بحسبما نقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي رفيع.

هذا واتهمت حركة "حماس" الحكومة الإسرائيلية بالمماطلة بهدف إفشال المفاوضات.

وقال بنيامين نتنياهو في حفل تخريج دورة الضباط القتاليين في "بيهاد 1" الخميس، إن "البعض يتساءل إلى متى ستستمر الحملة.. حتى النصر ولو استغرق الأمر بعض الوقت".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول مشارك في المفاوضات قوله إن "الفرصة الحالية للتوصل إلى صفقة تبادل قد لا تتكرر"، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الأطراف المعنية ستحاول تلخيص القضايا التي تم إحراز تقدم فيها وحل أكبر عدد ممكن من الخلافات".

المصدر: RT