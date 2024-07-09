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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 07:06 GMT

    إسرائيل تحاول إقناع القاهرة بتشييد حاجز تحت الأرض على طول حدود قطاع غزة

    ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وفد التفاوض الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحث في القاهرة تشييد حاجز تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة.

    إسرائيل تحاول إقناع القاهرة بتشييد حاجز تحت الأرض على طول حدود قطاع غزة
    Gettyimages.ru

    ولا يعتبر هذا الطرح الإسرائيلي جديدا بشكل كامل، إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام عن ضغوط تمارسها إسرائيل على مصر لنقل معبر رفح الحالي، وبناء جدار تحت وفوق الأرض على الحدود المصرية مع غزة.

    وذكر موقع "Epoch" الإسرائيلي أن تل أبيب تواصل ضغوطها على القاهرة لتنفيذ رغبتها في تشييد حاجز علوي وسفلي على طول "محور فيلادلفيا" وأيضا نقل موقع معبر رفح إلى موقع جديد.

    وذكر الموقع العبري أن مصر تعارض بشدة التغييرات التي تريد إسرائيل إجراءها على معبر رفح و"محور فيلادلفيا".

    وفي نهاية يونيو الماضي، قالت القناة "12" الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي سيعمل أيضا على توسيع "المنطقة العازلة" التي أنشأها مؤخرا في فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر من أجل مواصلة تحديد مواقع الأنفاق التي لم يتم اكتشافها بعد".

    المصدر: RT

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