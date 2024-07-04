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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 08:19 GMT

    الإعلام العبري: إسرائيل تضغط على مصر لتنفيذ مخطط على الحدود

    كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضغوط تمارسها إسرائيل على مصر لنقل معبر رفح الحالي، وبناء جدار تحت وفوق الأرض على الحدود المصرية مع غزة.

    الإعلام العبري: إسرائيل تضغط على مصر لتنفيذ مخطط على الحدود

    وأكد موقع " Epoch" الإخباري الإسرائيلي، أن تل أبيب تواصل ضغوطها على القاهرة من أحل تنفيذ مخططها لبناء حاجز علوي وسفلي على طول "محور فيلادلفيا" وأيضا نقل موقع معبر رفح إلى موقع جديد.

    وذكر الموقع العبري أن مصر تعارض بشدة التغييرات التي تريد إسرائيل إجراؤها على معبر رفح و"محور فيلادلفيا"

    وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن مصر تشعر بالقلق إزاء التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول التغييرات التي يعتزم الجيش الإسرائيلي إجراءها قريبًا على معبر رفح وعلى حدود قطاع غزة مع مصر.

    وذكرت مصادر أمنية في إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء حاجز علوي وسفلي على طول "محور فيلادلفيا" الذي يمتد بطول 14 كيلومترا، لمنع بناء أنفاق التهريب من مصر إلى قطاع غزة.

    كما يخطط الجيش الإسرائيلي لتغيير موقع معبر رفح وبناء معبر حدودي جديد بالقرب من معبر كيرم شالوم في مثلث الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ومصر.

    المصدر: موقع " Epoch" الإخباري الإسرائيلي

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