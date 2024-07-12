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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 12:02 GMT

    شركة الكهرباء الإسرائيلية ستجري تدريبا يحاكي حربا واسعة مع "حزب الله"

    ستجري شركة الكهرباء الإسرائيلية تدريبا حربيا يبدأ يوم الأحد، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، يحاكي حربا واسعة مع "حزب الله" ويشمل إقامة نظام إمداد كهرباء بشكل كامل خلال ساعات.

    شركة الكهرباء الإسرائيلية ستجري تدريبا يحاكي حربا واسعة مع "حزب الله"
    Gettyimages.ru

    وحسب بيان صادر عن شركة الكهرباء، فإن التدريب سيحاكي سيناريو حرب واسعة مقابل "حزب الله" واستهداف محطات توليد كهرباء ثانوية وانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة.

    وسينفذ موظفو الشركة ضغطا متزايدا على استهلاك الكهرباء ونقل إمداد الكهرباء إلى محطات توليد بديلة لحالات الطوارئ، بهدف إمداد الكهرباء بشكل منتظم.

    وستتنقل خلال التدريب شاحنات كبيرة محملة بمحولات ذات حجم هائل تم اقتناؤها لمواجهة سيناريو حرب متطرف، وسيتم إفراغها وتركيبها وربطها بالكهرباء في أربعة مواقع سرية في شمال إسرائيل.

    وستقدم شركة الكهرباء إحاطة صحافية في أحد المواقع التي ستقام فيها محطة توليد ثانوية قرب متجر "إيكيا" في خليج حيفا، بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، سيتحدث خلالها وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، ورئيس شركة الكهرباء دورون أربيلي.

    وكان مدير عام الشركة الحكومية لإدارة قطاع الكهرباء في إسرائيل، شاؤول غولدشتاين، قد أثار هلعا لدى الجمهور وغضب مسؤولين إسرائيليين، بعد تحذيره من أنه في حال اتساع القتال بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة، فإن إسرائيل "في وضع ليس جيدا ولسنا مستعدين لحرب حقيقية".

    المصدر: RT

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