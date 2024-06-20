كوهين: إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل فسينقطع التيار الكهربائي لشهور في لبنان

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الخميس إنه إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، (في حال تصاعد الاشتباكات مع "حزب الله")، سينقطع التيار الكهربائي لشهور في لبنان".

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وقال إيلي كوهين في تصريحات له: "تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الكهرباء وسلطة الكهرباء وشركة "NGA"، بالتعاون مع قوات الأمن وجيش الدفاع الإسرائيلي، على ضمان الحماية الكاملة لمنشآت الطاقة الاستراتيجية لدولة إسرائيل".

وأضاف كوهين: "في الوقت نفسه، نحن نستعد لأي سيناريو..إننا نجري مناقشات ونقيّم الوضع، وقد أنفقنا مليارات الشواقل على ضمان إمدادات الطاقة المنتظمة لجميع المواطنين الإسرائيليين.. قمنا في الأشهر الأخيرة بزيادة المخزون واشترينا الكثير من المعدات من أجل الحصول على نسخ احتياطية"، مردفا: "تتمتع دولة إسرائيل بالقدرة على توليد الكهرباء من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر.. لدينا منصات غاز، ولدينا احتياطيات من وقود الديزل، ولدينا احتياطيات ضخمة من الفحم، ونولد أيضا الكهرباء من الطاقة المتجددة".

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وأكمل وزير الطاقة الإسرائيلي: "من المهم التأكيد على أن احتياطياتنا من مصادر الطاقة منتشرة في أماكن سرية ومحمية، وهناك العديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذناها لضمان إمدادات الطاقة المنتظمة، والتي لا يمكن تفصيلها"، مضيفا: "إن احتمال حدوث سيناريو انقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام منخفض جدا".

وتابع كوهين: "إضافة إلى ذلك، يهمني أن أوضح لأعدائنا..إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، سينقطع التيار الكهربائي لشهور في لبنان".

في حين حذر شاؤول غولدشتاين رئيس إدارة الطاقة الكهربائية في إسرائيل من "وضع غير جيد في إسرائيل"، ومن أن "حزب الله" قادر على إسقاط شبكة الكهرباء الإسرائيلية بسهولة".

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ويأتي ذلك بعد أن قال الامين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله في كلمة له: "التهديد بالحرب على مدى 8 أشهر لا يخيفنا، وهناك أناس يقيمون هذا الاحتمال على أنه جدي. نحن كمقاومة حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام والعدو يعلم ما ينتظره، ولذلك بقي مرتدعا".

واستطرد نصر الله: "العدوّ يعلم أنه لن يبقى مكان في الكيان سالما من صواريخنا ومسيراتنا وليس عشوائيا، ولدينا بنك أهداف حقيقي وكبير، ولدينا القدرة على الوصول لهذه الأهداف بما يزعزع أُسس الكيان"، لافتا إلى أن "العدو يعرف أيضا أن ما ينتظره في البحر المتوسط كبير جدا، وكل سواحله وبواخره وسفنه ستستهدف".

المصدر: RT