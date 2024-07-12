وفي بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماعهما على هامش قمة الناتو في واشنطن، أشاد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول ونظيره الأمريكي جو بايدن بالتقدم "الهائل" في جهود الردع المشتركة وتوقيع الحليفين على مبادئ الردع النووي المصممة لضمان مصداقية التزام أمريكا "بالردع الموسع" تجاه كوريا الجنوبية في إطار متكامل.

وقال البيان "إن الرئيسين أكدا مجددا التزاماتهما في إعلان واشنطن بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وشددا على أن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية سيقابل برد سريع وساحق وحاسم".

ووقع مسؤولو الدفاع في البلدين في وقت سابق من الخميس "المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية" في خطوة تأتي بعد أسابيع من إبرام كوريا الشمالية وروسيا اتفاقا دفاعيا أدى إلى تعميق المخاوف لدى واشنطن وحلفائها في المنطقة بشأن "التهديدات النووية المتزايدة" لكوريا الشمالية.

وتعد وثيقة المبادئ التوجيهية نتيجة ثانوية رئيسية للمجموعة الاستشارية النووية للحليفين (NCG) التي تم إطلاقها في يوليو الماضي بناء على إعلان واشنطن الذي أصدره يون وبايدن في قمتهما بالبيت الأبيض في أبريل العام الماضي لتعزيز مصداقية الردع الموسع للولايات المتحدة.

ويشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتها بكل قدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وتتضمن إرشادات الردع دور كوريا الجنوبية في تقديم الدعم العسكري التقليدي للعمليات النووية الأمريكية في حالة الطوارئ.

وذكر البيان أن المجموعة الاستشارية النووية للحليفين تضع المبادئ التوجيهية للجهود المشتركة لتمكين "التخطيط والتنفيذ المشترك" للدعم التقليدي الذي تقدمه كوريا الجنوبية للعمليات النووية الأمريكية في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن "فريق التنسيق الوطني يسهل أيضا التحسين المستمر للتدريبات والأنشطة التدريبية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بما في ذلك من خلال جلسات النقاش المنتظمة لمحاكاة إدارة الطوارئ وعمليات المحاكاة على المستوى الحكومي الشامل".

ومن المنتظر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات "درع الحرية أولتشي" المشتركة وهي تدريبات بين الوكالات تُعقد في أواخر أغسطس والتي ستعكس بعض المبادئ التوجيهية لأول مرة.

وقال النائب الأول لمستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي كيم تيه هيو إن وثيقة المبادئ المشتركة توفر مبادئ وتوجيهات لسياسة الردع النووي والعمليات النووية للحلف.

وقال كيم في مؤتمر صحفي: "هذه هي المرة الأولى التي يُنص فيها صراحة في وثيقة على تخصيص الأصول النووية الأمريكية لمهام الردع والرد على التهديدات النووية الكورية الشمالية".

وأضاف أن "التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الذي كان يعتمد على القوات التقليدية، تم تطويره الآن بقوة إلى تحالف قائم على الأسلحة النووية".

المصدر: "يونهاب" + "أسوشيتد برس"