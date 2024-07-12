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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 10:56 GMT

    مصادر: نتنياهو أضاف مطالب جديدة على اتفاق الهدنة ستؤدي إلى تعقيد المفاوضات أو إحباطها

    قالت مصادر أمنية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف مطالب على اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن ستؤدي إلى تعقيد المفاوضات أو حتى إحباطها.

    مصادر: نتنياهو أضاف مطالب جديدة على اتفاق الهدنة ستؤدي إلى تعقيد المفاوضات أو إحباطها
    Gettyimages.ru

    ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن إسرائيل، في ردها على الوسطاء في 27 مايو، تخلت عن مطلبها الأولي بالحفاظ على سيطرتها على ما يسمى بممر نتساريم، الذي يقسم القطاع حاليا إلى قسمين ويمنع عودة المسلحين إلى الجزء الشمالي من القطاع.

    ونقل عن أحد المصادر قوله إن "المطالبة بمراقبة كل من يتحرك شمالا هو تراجع عن تنازلنا بشأن هذه المسألة. سيعرف الجيش الإسرائيلي كيفية التعامل مع الوضع حتى لو عاد المقاتلون المسلحون إلى الشمال، ويمكننا إيجاد حل مع الأمريكيين".

    واعتبر أن "هذا مطلب سيمنع التوصل إلى اتفاق. في أحسن الأحوال، هو عائق سيجعل استمرار المحادثات أكثر صعوبة، وفي أسوأ الأحوال، سيعرقل عجلة المفاوضات والقضاء على إمكانية التوصل إلى اتفاق"، مضيفا: "نحن في يومين حاسمين لإنجاح الصفقة. إما الآن أو بعد وقت طويل جدا، وربما لن يحدث أبدا".

    وكشف أن "رئيس الوزراء نتنياهو أضاف مطالب تخرج عن الاتفاقات مع الوسطاء".

    المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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