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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 08:02 GMT

    "تلغراف": زلة لسان بايدن الجديدة تجعل الولايات المتحدة مضحكة للعالم

    قال توني دايفر محرر صحيفة تلغراف، إن زلة لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جلبت العار للولايات المتحدة وجعلتها مضحكة أمام العالم.

    "تلغراف": زلة لسان بايدن الجديدة تجعل الولايات المتحدة مضحكة للعالم
    Sputnik

    وأشار دايفر إلى أن هذه الهفوات الجديدة من جانب بايدن، ستلحق المزيد من الضرر بحملته الانتخابية التي تضررت كثيرا بعد المناظرة التلفزيونية مع منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.

    يوم الأربعاء الماضي، خلال قمة الناتو في واشطن صدرت عن بايدن زلات فاضحة مرتين. الأولى كانت عندما تحدث عن فلاديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، وقال بايدن في كلمة وزيلينسكي يقف بجانبه: "والآن أود أن أعطي الكلمة لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم.. سيداتي وسادتي الرئيس بوتين".

    ولاحقا، أطلق على نائب الرئيس كامالا هاريس، اسم دونالد ترامب. وخلال المؤتمر الصحافي بقمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، أشار بايدن إلى نائبته هاريس باسم "ترامب". فعند رده على سؤال عما إذا كان بإمكان هاريس التغلب على دونالد ترامب إذا قرر الرئيس الديمقراطي عدم الترشح مجددا، قال بايدن "لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة للرئيس إذا لم أكن أعتقد منذ البداية أنها مؤهلة لتكون رئيسة.. لهذا السبب اخترتها".

    وأضاف دايفر: "بارتكابه هذه الأخطاء في أسماء الحلفاء، كاد بايدن أن يجعل الولايات المتحدة مثيرة للضحك على الساحة الدولية. أعتقد أنه بعد كل هذا، سيعلن المزيد من الديمقراطيين عن سحب دعمهم لبايدن".

    وأثارت أخطاء بايدن، سخرية منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة دونالد ترامب، الذي قال على شبكته "تروث سوشال" Truth Social، "عمل جيد يا جو!".

    المصدر: RT

     

     

     

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