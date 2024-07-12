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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 06:32 GMT

    زاخاروفا تعلق على وصف بايدن لبوتين بـ"رئيس أوكرانيا"

    علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على زلة لسان جديدة ارتكبها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة الناتو حيث "أعطى الكلمة" لرئيس روسيا فلاديمير بوتين بدلا من زيلينسكي.

    زاخاروفا تعلق على وصف بايدن لبوتين بـ"رئيس أوكرانيا"
    AP

    وقال بايدن في كلمة وزيلينسكي يقف بجانبه: "والآن أود أن أعطي الكلمة لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم.. سيداتي وسادتي الرئيس بوتين".

    وكتبت زاخاروفا بسخرية عبر "تلغرام" اليوم الجمعة: "يبدو لي أنه لم يعد من الممكن إخفاء "التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية" - فهناك مرشح موال لروسيا تتحكم فيه "يد الكرملين".

    وأضافت: "نبقى في انتظار هستيريا هيلاري كلينتون بشأن "الهجوم على الديمقراطية الأمريكية" وتقريرا للخارجية الأمريكية حول كشف مؤامرة "للإرهابيين المحليين".

    المصدر: RT

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