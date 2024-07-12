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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 07:50 GMT

    حرائق الغابات تقترب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية (فيديو)

    توسعت حرائق الغابات التي اندلعت نتيجة القصف الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه بشكل كبير واقتربت من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

    حرائق الغابات تقترب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية (فيديو)
    Sputnik

    وأكدت بلدية مدينة إنيرغودار أن رجال الإطفاء بدأوا بعمليات إخماد الحريق بعد القصف الذي طال خزان للوقود في المدينة.

    وأشارت بلدية المدينة إلى أن الدخان الناتج عن الحريق ملأ شوارع المدينة، وأنها طلبت من سكان المنازل القريبة من الحريق إغلاق النوافذ والأبواب بشكل محكم.

    يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت قرارا يطالب روسيا بسحب قواتها من أراضي محطة زابوروجيه الكهروذرية ونقلها إلى سيطرة كييف.

    وتم اعتماد القرار بأغلبية 99 صوتا مؤيدا، وصوتت 9 دول أخرى ضده، وامتنعت 60 دولة عن التصويت.

    ولا يدين القرار تصرفات كييف التي تهاجم المحطة بشكل دوري باستخدام الطائرات المسيّرة، وبدلا من ذلك، يدعو القرار أطراف النزاع إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف".

    وخلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانونا.

    المصدر: نوفوستي

     

     

     

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