مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 12:51 GMT

    مدير "روساتوم": القوات الأوكرانية شنت هجوما بمسيرات على محطة زابوروجيه النووية

    أعلن مدير مؤسسة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيف عن هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم بطائرات مسيرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

    مدير
    Andrei Solomonov / Globallookpress

    جاء ذلك في تصريحات ليخاتشيف للصحفيين اليوم الأربعاء، حيث تابع: "في الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، وكذلك في الساعة 10:37 و10:47 كانت هناك 3 ضربات بطائرات مسيرة على محطة (رادوغا) الفرعية في مدينة إنرغودار، التي تزود المدينة نفسها بالإمدادات وهي جزء من البنية التحتية للطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية"، وهو ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تلقوا المساعدة.

    وشدد ليخاتشيف على أن توقيت هجوم كييف "تم اختياره على نحو حقير"، حيث كان رجالنا من عمال محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يعملون على استعادة مصدر الطاقة المفقود في محطة "رادوغا" الفرعية. وتابع: "الحمد لله، الجميع على قيد الحياة، وتلقوا المساعدة".

    وحول الهجوم قال ليخاتشيف: "نحن بالطبع نريد حقا أن يتم تقييم ذلك ونعول بشكل خاص على استجابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

    إضافة إلى ذلك، من المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قمة شنغهاي للتعاون في مدينة أستانا بكازاخستان غدا. وبهذا الصدد قال ليخاتشيف: "بالطبع، لا يمكننا فرض أي شيء، لكننا نتوقع منهم التقييم"، وأشار إلى كلمات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن حياة المدن النووية وحياة سكانها وموظفي محطة الطاقة النووية هي عناصر ضرورية ومقدسة للسلامة النووية، وتابع: "اليوم تم انتهاك كل هذا بتحد أكثر سفورا وأكثر من مرة واحدة".

    المصدر: تاس

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    الخارجية الروسية: لن نناقش ما حدث في سماء سوريا مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم

    "كي لا يعود ترامب للبيت الأبيض".. أول سيناتور أمريكي ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث لقطات لكمين محكم ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)

    أخبار العالم العربي

    من المسافة صفر.. "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تصفية جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث مشاهد من عمليات استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح (فيديو)