جاء ذلك في تصريحات ليخاتشيف للصحفيين اليوم الأربعاء، حيث تابع: "في الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، وكذلك في الساعة 10:37 و10:47 كانت هناك 3 ضربات بطائرات مسيرة على محطة (رادوغا) الفرعية في مدينة إنرغودار، التي تزود المدينة نفسها بالإمدادات وهي جزء من البنية التحتية للطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية"، وهو ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تلقوا المساعدة.

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وشدد ليخاتشيف على أن توقيت هجوم كييف "تم اختياره على نحو حقير"، حيث كان رجالنا من عمال محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يعملون على استعادة مصدر الطاقة المفقود في محطة "رادوغا" الفرعية. وتابع: "الحمد لله، الجميع على قيد الحياة، وتلقوا المساعدة".

وحول الهجوم قال ليخاتشيف: "نحن بالطبع نريد حقا أن يتم تقييم ذلك ونعول بشكل خاص على استجابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

إضافة إلى ذلك، من المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قمة شنغهاي للتعاون في مدينة أستانا بكازاخستان غدا. وبهذا الصدد قال ليخاتشيف: "بالطبع، لا يمكننا فرض أي شيء، لكننا نتوقع منهم التقييم"، وأشار إلى كلمات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن حياة المدن النووية وحياة سكانها وموظفي محطة الطاقة النووية هي عناصر ضرورية ومقدسة للسلامة النووية، وتابع: "اليوم تم انتهاك كل هذا بتحد أكثر سفورا وأكثر من مرة واحدة".

المصدر: تاس