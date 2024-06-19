الطاقة تعود إلى إنيرغودار من محطة زابوروجيه النووية بعد قصف أوكراني على المدينة

أعلنت مديرة الاتصالات بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية يفغينيا ياشينا اليوم الأربعاء، تزويد مدينة إنيرغودار المجاورة، بالطاقة من المحطة بعد قصف أوكراني استهدف المدينة اليوم.

وأشارت ياشينا إلى أن منطقة المحطة لم تتضرر جراء القصف وقالت ياشينا: "لم تصب منطقة محطة زابوروجيه بالأضرار جراء القصف الأوكراني. الوضع في المحطة مستقر".

ويستهدف الجيش الأوكراني مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل شبه يومي.

وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.

وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة وأوضحت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

المصدر: RT