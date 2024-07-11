وتم اعتماد القرار بأغلبية 99 صوتا مؤيدا، وصوتت 9 دول أخرى ضده، وامتنعت 60 دولة عن التصويت.

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ويطالب القرار، من بين أمور أخرى، روسيا بسحب قواتها العسكرية من محطة زابوروجيه الكهروذرية ونقلها إلى سيطرة كييف.

ووفقا للقرار فإن روسيا مطالبة أيضا بإزالة الألغام المضادة للأفراد التي يُزعم أنها مزروعة في محيط المحطة.

ولا يدين القرار تصرفات كييف التي تهاجم المحطة بشكل دوري باستخدام الطائرات المسيّرة، وبدلا من ذلك، يدعو القرار أطراف النزاع إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف".

وخلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانونا.

المصدر: RT