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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 22:31 GMT

    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب روسيا بسحب قواتها من محطة زابوروجيه

    اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب روسيا بسحب قواتها من أراضي محطة زابوروجيه الكهروذرية ونقلها إلى سيطرة كييف.

    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب روسيا بسحب قواتها من محطة زابوروجيه
    Sputnik

    وتم اعتماد القرار بأغلبية 99 صوتا مؤيدا، وصوتت 9 دول أخرى ضده، وامتنعت 60 دولة عن التصويت.

    ويطالب القرار، من بين أمور أخرى، روسيا بسحب قواتها العسكرية من محطة زابوروجيه الكهروذرية ونقلها إلى سيطرة كييف.

    ووفقا للقرار فإن روسيا مطالبة أيضا بإزالة الألغام المضادة للأفراد التي يُزعم أنها مزروعة في محيط المحطة.

    ولا يدين القرار تصرفات كييف التي تهاجم المحطة بشكل دوري باستخدام الطائرات المسيّرة، وبدلا من ذلك، يدعو القرار أطراف النزاع إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف".

    وخلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانونا.

    المصدر: RT

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