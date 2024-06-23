غروسي يدعو لوقف الهجمات في محيط محطة زابوروجيه النووية

دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لوقف الهجمات على إنرغودار، قائلا إن استخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة محطة زابوروجيه النووية والمناطق المحيطة بها أمر غير مقبول.

وقال غروسي في تصريح يوم الأحد، في إشارة إلى الهجمات المتكررة التي تنفذها قوات كييف باستخدام طائرات مسيرة لاستهداف منشآت في مدينة إنرغودار: "هذا يجب أن يتوقف. إن استخدام الطائرات بدون طيار ضد المحطة والمناطق المحيطة بها أصبح أكثر تكرارا. وهذا غير مقبول على الإطلاق ويتعارض مع المبادئ الأساسية للأمن والمبادئ المحددة التي تم اعتمادها بالإجماع".

ونقل تصريحات غروسي الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تجدر الإشارة إلى أن إنرغودار هي مدينة تابعة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقد كثفت قوات كييف في الفترة الأخيرة محاولاتها شن هجمات على المدينة باستخدام الطائرات المسيرة، وكان آخرها مساء الجمعة الماضي حيث حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم على محطة رادوغا الفرعية التي تزود إنرغودار بالطاقة، وألحقت أضرارا بالمحول، ما تسبب في قطع التيار الكهربائي والماء على الجزء الرئيسي من المدينة.

هذا وقد حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن سعي كييف لإلحاق أضرار غير مقبولة باقتصاد روسيا الاتحادية وخلق مخاطر وقوع حوادث من صنع الإنسان يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، يعرض الأمن النووي للقارة الأوروبية بأكملها للخطر.

المصدر: نوفوستي