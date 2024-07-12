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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 05:45 GMT

    ليبرمان يحذر: إذا استمر الحال حتى 2026 لن تكون إسرائيل موجودة

    نقلت صحيفة "معاريف" العبرية الجمعة عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء.

    ليبرمان يحذر: إذا استمر الحال حتى 2026 لن تكون إسرائيل موجودة
    Globallookpress

    وأضافت الصحيفة نقلا عن ليبرمان اعتباره أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية هي الأكبر منذ إنشائها، مشيرا إلى أن المستوى السياسي في إسرائيل "مريض" وإذا استمر الكنيست والائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو حتى 2026 لن تكون إسرائيل موجودة، وفق تعبيره.

    يأتي ذلك، فيما يجري الوسطاء محادثات جديدة للتوصل إلى وقف للنار واتفاق على تبادل الأسرى.

    وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت الخميس أن واشنطن وتل أبيب تعكسان حالة من التفاؤل بشأن فرص التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

    وفي حين اتهم نتنياهو حماس بتقديم مطالب في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تتعارض مع إطار المقترح الذي توسطت فيه واشنطن، يبث الفريق المفاوض وكذلك واشنطن حالة من التفاؤل، مع التأكيد على أن الاتفاق "غير مضمون".


    في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن إدارته تحرز "تقدما" نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. 

    وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قمة لحلف شمال الأطلسي إن "الولايات المتحدة تعمل منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

    المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية+ أ ف ب

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