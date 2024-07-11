وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو ومقربيه يخططون لإسناد وزارة الدفاع إلى جدعون ساعر المنشق عن حزب بيني غانتس.

من جهته، اعتبر جدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد" أن علاقة نتنياهو وغالانت من أكثر الأمور التي تعقد القدرة على إدارة الحرب بالشكل الأمثل.

في غضون ذلك، كشفت الإذاعة الإسرائيلية، أن نتنياهو يمتنع عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة يائير لابيد ويلغي مؤخرا لقاءين معه.

ولفتت الإذاعة إلى أن نتنياهو لم يجتمع مع لابيد منذ مايو الماضي رغم أن القانون يلزمه بلقاء رئيس المعارضة كل شهر.

يأتي ذلك، بينما عاد الوفد المفاوض من الدوحة لإطلاع القيادة السياسية والأمنية على نتائج المفاوضات، حيث من المقرر أن يشهد اليوم عدة مشاورات على مستويات عدة بشأن ذلك.

المصدر: الإذاعة الإسرائيلية