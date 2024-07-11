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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 10:32 GMT

    نتنياهو يخطط لاستبدال غالانت ويمتنع عن لقاء لابيد وتزويده بمعلومات أمنية

    أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع مقربين له خلال الأيام الماضية، مسألة إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

    نتنياهو يخطط لاستبدال غالانت ويمتنع عن لقاء لابيد وتزويده بمعلومات أمنية
    Globallookpress

    وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو ومقربيه يخططون لإسناد وزارة الدفاع إلى جدعون ساعر المنشق عن حزب بيني غانتس. 

    من جهته، اعتبر جدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد" أن علاقة نتنياهو وغالانت من أكثر الأمور التي تعقد القدرة على إدارة الحرب بالشكل الأمثل.

    في غضون ذلك، كشفت الإذاعة الإسرائيلية، أن نتنياهو يمتنع عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة يائير لابيد ويلغي مؤخرا لقاءين معه.

    ولفتت الإذاعة إلى أن نتنياهو لم يجتمع مع لابيد منذ مايو الماضي رغم أن القانون يلزمه بلقاء رئيس المعارضة كل شهر.

    يأتي ذلك، بينما عاد الوفد المفاوض من الدوحة لإطلاع القيادة السياسية والأمنية على نتائج المفاوضات، حيث من المقرر أن يشهد اليوم عدة مشاورات على مستويات عدة بشأن ذلك.

    المصدر: الإذاعة الإسرائيلية 

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