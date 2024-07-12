وقال ترامب، عبر موقع Truth Social، إن جو بايدن يعاني من الذهان بسبب شخصه. وكتب: "لقد أصيب جو بجنون ترامب".

ويستخدم أنصار الرئيس السابق عبارة "جنون ترامب" لوصف ما يعتبرونه انتقادات حزبية مفرطة له.

وكان بايدن ارتكب المزيد من الزلات الكلامية خلال قمة حلف الأطلسي التي عقدت في واشنطن، فقد أخطأ خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس، حيث أشار إلى نائبته كامالا هاريس باسم "نائب الرئيس ترامب".

كما أنه أعطى خلال المؤتمر الصحافي، عن طريق الخطأ، الكلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلا من زيلينسكي.

ويتزايد الضغط على بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي، حيث دعاه عدد من النواب في الحزب الديمقراطي، علنا وللمرة الأولى إلى وقف حملته الانتخابية والتراجع، فيما أكد بايدن تصميمه على الترشح واستعداده لفحص طبي جديد.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشفت أن كبار المانحين علقوا بالفعل تبرعاتهم لحملة بايدن الانتخابية بعد الدعوات الواسعة لتنحيه.

من جهة أخرى، وافق أكثر من 70% من الأمريكيين وفقا لاستطلاع للرأي على ترشيح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بدلا من بايدن في السباق الانتخابي.

وكان ترامب وبايدن خاضا مناظرة مباشرة في يونيو الماضي، في إطار المناظرات الانتخابية التحضيرية لانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، وصفها مؤيدو الرئيس بايدن بالكارثية، حيث بدا مشتتا فاقدا للتركيز وغير قادر حتى على نطق الكلام.

المصدر: RT